Російська Федерація нібито знайшла "джерело власного розвитку" в санкціях, які були введені Заходом через її агресію в світі. Тому, ці обмеження підуть лише на користь країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв, передає "РБК".

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Російський глава уряду переконує, що санкції позитивно вплинули на конкурентоспроможність Росії у сфері промисловості і високих технологій, адже вітчизняними довелося замінювати імпортні продукти.

Фактор, який, безумовно, впливав на розвиток економіки і впливає зараз – це горезвісні санкції, які були введені низкою держав, і які в тій чи іншій мірі обмежували наш розвиток. Але ось в цих обмеженнях ми і знайшли джерело самореалізації, джерело нашого власного розвитку. Тому що коли нам сказали: не будемо поставляти вам це і це, – ми сказали: добре, якщо ви нам не будете поставляти такого роду техніку або технології, ми зайнялися цим самі. І в результаті цього ми почали розвивати імпортозаміщення, у нас виникли цілком конкурентоспроможні напрямки в промисловості, у високих технологіях,

– заявив він.

Прикладом позитивного впливу санкцій на Росію Медведєв вважає ситуацію у сфері сільського господарства.

"Введення ось цих санкцій, а ми ввели потім відповідні заходи щодо Сполучених штатів, Європейського Союзу, призвело до того, що наше сільське господарство почало розвиватися просто ударними темпами. Ми тепер є найбільшим виробником пшениці та зернових, поставляємо її фактично в будь-які регіони, де це необхідно", – додав Медведєв.

Окрім того, він додав, що санкції введені США, нібито свідчить про спроби "задушити" конкуренцію.

Нагадаємо, міністерство торгівлі Сполучених Штатів Америки оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній. На думку міністерства, дії компаній суперечать національним інтересам США. Раніше США запровадили персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб із Росії. Усі вони пов'язані із розвідкою та оборонним комплексом.



Окрім того, президент США Дональд Трамп підписав указ, який впорядковує режим застосування вже існуючих санкцій щодо Кремля. У супровідному листі сказано, що документ спрямований на суворе дотримання антиросійських санкцій.