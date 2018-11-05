"Источник развития": в России удивили заявлением о пользе от санкций Запада

Российская Федерация якобы нашла "источник собственного развития" в санкциях, которые были введены Западом из-за ее агрессии в мире. Поэтому, эти ограничения пойдут только на пользу стране.

Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает "РБК".

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Российский глава правительства убеждает, что санкции положительно повлияли на конкурентоспособность России в сфере промышленности и высоких технологий, ведь отечественными пришлось заменять импортные продукты.

Фактор, который, безусловно, влиял на развитие экономики и влияет сейчас – это пресловутые санкции, которые были введены рядом государств, и которые в той или иной степени ограничивали наше развитие. Но вот в этих ограничениях мы и нашли источник самореализации, источник нашего собственного развития. Потому что когда нам сказали: не будем поставлять вам это и это, – мы сказали: хорошо, если вы нам не будете поставлять такого рода технику или технологии, мы занялись этим сами. И в результате этого мы начали развивать импортозамещение, у нас возникли вполне конкурентоспособные направления в промышленности, в высоких технологиях,

– заявил он.

Примером положительного влияния санкций на Россию Медведев считает ситуацию в сфере сельского хозяйства.

"Введение вот этих санкций, а мы потом ввели соответствующие меры в отношении Соединенных штатов, Европейского Союза, привело к тому, что наше сельское хозяйство начало развиваться просто ударными темпами. Мы теперь являемся крупнейшим производителем пшеницы и зерновых, поставляем ее фактически в любые регионы, где это необходимо", – добавил Медведев.

Кроме того, он добавил, что санкции введенные США, якобы свидетельствует о попытках "задушить" конкуренцию.

Напомним, министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний. По мнению министерства, действия компаний противоречат национальным интересам США. Ранее США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций.