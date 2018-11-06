Безумная сумма: Лавров оценил, сколько ЕС потерял из-за санкций против России

Страны Евросоюза якобы понесли убытки на сумму более чем 100 миллиардов евро из-за введенных санкции против Российской Федерации. Также, Кремль готов отменить ограничения, введенные против ЕС в ответ, но первый шаг в этом направлении должны сделать именно европейцы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются разные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро", – сказал он.

Российский дипломат утверждает, что европейские страны ввели санции против Москвы якобы по прямому указанию США. В то же время, по его мнению, сами американцы не несут никаких убытков.

Также, по словам главы МИД РФ, состояние отношений между его страной и Евросоюзом не может считаться нормальным.

"Мифическая российская угроза навязывается европейцам в основном извне", – добавил он.

Лавров добавил, что объективно все введенные санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу.

Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам. Мы неоднократно говорили о готовности отменить (российские, – 24 канал) контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали,

– подытожил он.

Напомним, министерство торговли Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний. По мнению министерства, действия компаний противоречат национальным интересам США. Ранее США ввели персональные санкции против 33 физических и юридических лиц из России. Все они связаны с разведкой и оборонным комплексом.



Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ, который упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля. В сопроводительном письме сказано, что документ направлен на строгое соблюдение антироссийских санкций.