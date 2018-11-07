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      Євросоюз погрожує Італії жорсткими санкціями

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      Євросоюз погрожує Італії жорсткими санкціями
      Євросоюз погрожує Італії жорсткими санкціями / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз лякає Італію санкціями, якщо та не зменшить у проекті бюджету обсяг дефіциту. Дірку в кошторисі на 2019 рік запланували утричі більшу, ніж завжди.

      Про це повідомила прес-служба Демократичної партії.

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      Як відомо, погоджує головний фінансовий документ країн-членів ЄС – Єврокомісія. Але міністр фінансів Італії запевнив, що не планує коригувати проект. Його ще в жовтні забракував Брюссель і повернув на доопрацювання. Бо мовляв, проект бюджету порушує фіскальні правила Європейського Союзу та може значно збільшити та без того великий державний борг. 

      "Італія зовсім не є проблемою. Ми не ставимо під загрозу ні євровалюту, ні об'єднану Європу. Наш меседж полягає у тому, щоб ми не забували про мету об'єднаних держав. Йдеться не лише про безпеку на континенті, а й визначну роль на світовій арені", – сказав міністр фінансів Італії Джованні Тріа.

      Теги: Санкції Євросоюз Єврокомісія
      Джерело: 24 Канал
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