Євросоюз погрожує Італії жорсткими санкціями

Євросоюз лякає Італію санкціями, якщо та не зменшить у проекті бюджету обсяг дефіциту. Дірку в кошторисі на 2019 рік запланували утричі більшу, ніж завжди.

Про це повідомила прес-служба Демократичної партії.

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Як відомо, погоджує головний фінансовий документ країн-членів ЄС – Єврокомісія. Але міністр фінансів Італії запевнив, що не планує коригувати проект. Його ще в жовтні забракував Брюссель і повернув на доопрацювання. Бо мовляв, проект бюджету порушує фіскальні правила Європейського Союзу та може значно збільшити та без того великий державний борг.

"Італія зовсім не є проблемою. Ми не ставимо під загрозу ні євровалюту, ні об'єднану Європу. Наш меседж полягає у тому, щоб ми не забували про мету об'єднаних держав. Йдеться не лише про безпеку на континенті, а й визначну роль на світовій арені", – сказав міністр фінансів Італії Джованні Тріа.