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      Евросоюз выделил 8 миллионов евро на помощь прифронтовым украинцам зимой

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      ЕС выделит Украине дополнительные 8 миллионов евро / 24 канал

      Европейская комиссия сообщила о выделении дополнительных 8 миллионов евро для пострадавших в результате российско-украинского конфликта. Эти деньги пойдут на помощь людям, которые живут на прифронтовых территориях и не имеют средств на базовые потребности.

      О дополнительной помощи Украине сообщили на сайте Еврокомиссии.

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      Больше пяти лет конфликта истощили способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать уязвимым людям по обе стороны контактной линии,
      – отметил еврокомиссар Янез Ленарчич.

      В Еврокомиссии ожидают, что деньги помогут украинцам противостоять суровым зимним условиям.

      На что планируют потратить деньги

      • обогрев во время суровой зимы;
      • доступ к воде;
      • ремонт больниц и школ, поврежденных во время военных действий;
      • облегчение доступа к медицинским услугам, лекарствам.

      Гуманитарная помощь ЕС предоставляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста. С этими средствами помощь Евросоюза Украине за 2019 год выросла до 23 миллионов евро.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Евросоюз Деньги Європейськая комисия
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