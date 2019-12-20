Евросоюз выделил 8 миллионов евро на помощь прифронтовым украинцам зимой

Европейская комиссия сообщила о выделении дополнительных 8 миллионов евро для пострадавших в результате российско-украинского конфликта. Эти деньги пойдут на помощь людям, которые живут на прифронтовых территориях и не имеют средств на базовые потребности.

О дополнительной помощи Украине сообщили на сайте Еврокомиссии. Читайте также: Европейский Союз продлил санкции против России Больше пяти лет конфликта истощили способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать уязвимым людям по обе стороны контактной линии,

– отметил еврокомиссар Янез Ленарчич. В Еврокомиссии ожидают, что деньги помогут украинцам противостоять суровым зимним условиям. На что планируют потратить деньги обогрев во время суровой зимы;

доступ к воде;

ремонт больниц и школ, поврежденных во время военных действий;

облегчение доступа к медицинским услугам, лекарствам. Гуманитарная помощь ЕС предоставляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста. С этими средствами помощь Евросоюза Украине за 2019 год выросла до 23 миллионов евро.