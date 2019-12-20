Евросоюз выделил 8 миллионов евро на помощь прифронтовым украинцам зимой
Европейская комиссия сообщила о выделении дополнительных 8 миллионов евро для пострадавших в результате российско-украинского конфликта. Эти деньги пойдут на помощь людям, которые живут на прифронтовых территориях и не имеют средств на базовые потребности.
О дополнительной помощи Украине сообщили на сайте Еврокомиссии.
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Больше пяти лет конфликта истощили способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать уязвимым людям по обе стороны контактной линии,
– отметил еврокомиссар Янез Ленарчич.
В Еврокомиссии ожидают, что деньги помогут украинцам противостоять суровым зимним условиям.
На что планируют потратить деньги
- обогрев во время суровой зимы;
- доступ к воде;
- ремонт больниц и школ, поврежденных во время военных действий;
- облегчение доступа к медицинским услугам, лекарствам.
Гуманитарная помощь ЕС предоставляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста. С этими средствами помощь Евросоюза Украине за 2019 год выросла до 23 миллионов евро.