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      Євросоюз виділив 8 мільйонів євро на допомогу прифронтовим українцям взимку

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      ЄС виділить Україні додаткові 8 мільйонів євро / 24 канал

      Європейська комісія повідомила про виділення додаткових 8 мільйонів євро для постраждалих внаслідок російсько-українського конфлікту. Ці гроші підуть на допомогу людям, які живуть на прифронтових територіях і не мають коштів на базові потреби.

      Про додаткову допомогу Україні повідомили на сайті Єврокомісії.

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      Понад п'ять років конфлікту виснажили здатність людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати найвразливішим людям по обидві сторони контактної лінії,
      – зазначив єврокомісар Янез Ленарчич.

      В Єврокомісії очікують, що гроші допоможуть українцям протистояти суворим зимовим умовам.

       На що планують витратити гроші

      • обігрів під час суворої зими; 
      • доступ до води;
      • ремонт лікарень та шкіл, пошкоджених під час військових дій;
      • полегшення доступу до медичних послуг, ліків.

      Гуманітарна допомога ЄС надається через агенції ООН, громадські організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. З цими коштами допомога Євросоюзу Україні за 2019 рік зросла до 23 мільйонів євро.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Гроші Євросоюз Європейська комісія
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