Євросоюз виділив 8 мільйонів євро на допомогу прифронтовим українцям взимку

Європейська комісія повідомила про виділення додаткових 8 мільйонів євро для постраждалих внаслідок російсько-українського конфлікту. Ці гроші підуть на допомогу людям, які живуть на прифронтових територіях і не мають коштів на базові потреби.

Про додаткову допомогу Україні повідомили на сайті Єврокомісії. Читайте також: Європейський Союз продовжив санкції проти Росії Понад п'ять років конфлікту виснажили здатність людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати найвразливішим людям по обидві сторони контактної лінії,

– зазначив єврокомісар Янез Ленарчич. В Єврокомісії очікують, що гроші допоможуть українцям протистояти суворим зимовим умовам. На що планують витратити гроші обігрів під час суворої зими;

доступ до води;

ремонт лікарень та шкіл, пошкоджених під час військових дій;

полегшення доступу до медичних послуг, ліків. Гуманітарна допомога ЄС надається через агенції ООН, громадські організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. З цими коштами допомога Євросоюзу Україні за 2019 рік зросла до 23 мільйонів євро.