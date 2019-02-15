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      Евросоюз выделит деньги на строительство украинских дорог

      18 Читати новину українською
      Евросоюз выделит деньги на строительство украинских дорог

      Европейский инвестиционный банк должен выделить 20 миллионов евро на строительство объездной дороги на Тернопольщине. Соответствующее соглашение было заключено еще в конце 2018 года в Брюсселе. За годы независимости это первый пример, когда Европейское сообщество финансирует дорожные работы в нашей стране на безвозвратной основе.

      Ранее Украина уже сотрудничала с другими международными финансовыми институциями, в частности Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк реконструкции и развития. Правда, такое сотрудничество с ними происходит на условиях кредитования.

      Читайте также: Реакция на возмущение людей: власти выделили огромную сумму на ремонт дорог Киев-Чоп и Киев-Одесса

      Внимание Евросоюза сосредоточилось именно на Тернопольщине, ведь в области достаточно разветвленная сеть дорог. К тому же, ее территорией проходят две международные автомобильные трассы. А общая протяженность автодорог государственного значения составляет почти 1,5 тысячи километров.

      Стоит отметить, что регион вошел в топ-5 областей Украины, которые лидируют по темпам и объемам работ на дорогах государственного значения. По информации руководителя Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика, за 2018 год здесь обновили 98 километров дорожного покрытия.

      План Північної об'їзної дороги Тернополя
      План Северной объездной дороги Тернополя

      В значительной степени такие достижения стали возможными благодаря усиленному финансированию из Государственного бюджета. За 2018 год правительство выделило более 1,6 миллиарда гривен на ремонт дорог. Тогда как в 2017 году выделили лишь 682,5 миллиона.

      Известно, что протяженность дороги составит 8,6 километра и будет обладать высокими стандартами дорожного покрытия. Она будет пролегать между населенными пунктами Шляхтинцы и Смыковцы. У дороги будут четыре полосы движения, а также разделительная полоса, ширина которой будет достигать 13 метров. В случае, если в будущем возрастет интенсивность движения по этому направлению, то дорогу можно будет расширить до шести полос.

      К слову, в селе Лысовцы на Тернопольщине 13 февраля обвалился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии. В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост. В 2018 году он был признан аварийным, но это никого не остановило.

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      Теги: Деньги Евросоюз Тернопольская область Тернополь Дороги Укравтодор Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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