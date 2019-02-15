Евросоюз выделит деньги на строительство украинских дорог

Европейский инвестиционный банк должен выделить 20 миллионов евро на строительство объездной дороги на Тернопольщине. Соответствующее соглашение было заключено еще в конце 2018 года в Брюсселе. За годы независимости это первый пример, когда Европейское сообщество финансирует дорожные работы в нашей стране на безвозвратной основе.

Ранее Украина уже сотрудничала с другими международными финансовыми институциями, в частности Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк реконструкции и развития. Правда, такое сотрудничество с ними происходит на условиях кредитования.

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Внимание Евросоюза сосредоточилось именно на Тернопольщине, ведь в области достаточно разветвленная сеть дорог. К тому же, ее территорией проходят две международные автомобильные трассы. А общая протяженность автодорог государственного значения составляет почти 1,5 тысячи километров.

Стоит отметить, что регион вошел в топ-5 областей Украины, которые лидируют по темпам и объемам работ на дорогах государственного значения. По информации руководителя Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Богдана Юлика, за 2018 год здесь обновили 98 километров дорожного покрытия.



План Северной объездной дороги Тернополя

В значительной степени такие достижения стали возможными благодаря усиленному финансированию из Государственного бюджета. За 2018 год правительство выделило более 1,6 миллиарда гривен на ремонт дорог. Тогда как в 2017 году выделили лишь 682,5 миллиона.

Известно, что протяженность дороги составит 8,6 километра и будет обладать высокими стандартами дорожного покрытия. Она будет пролегать между населенными пунктами Шляхтинцы и Смыковцы. У дороги будут четыре полосы движения, а также разделительная полоса, ширина которой будет достигать 13 метров. В случае, если в будущем возрастет интенсивность движения по этому направлению, то дорогу можно будет расширить до шести полос.

К слову, в селе Лысовцы на Тернопольщине 13 февраля обвалился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии. В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост. В 2018 году он был признан аварийным, но это никого не остановило.