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      Євросоюз виділить гроші на будівництво українських доріг

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      Євросоюз виділить гроші на будівництво українських доріг

      Європейський інвестиційний банк має виділити 20 мільйонів євро на будівництво об'їзної дороги на Тернопільщині. Відповідна угода була укладена ще наприкінці 2018 року в Брюсселі. За роки незалежності це перший приклад, коли Європейська спільнота фінансує дорожні роботи в нашій країні на безповоротній основі.

      Раніше Україна вже співпрацювала з іншими міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Європейський банк реконструкції та розвитку. Щоправда, таке співробітництво з ними відбувається на умовах кредитування.

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      Увага Євросоюзу зосередилася саме на Тернопільщині, адже в області достатньо розгалужена мережа доріг. До того ж, її територією проходять дві міжнародні автомобільні траси. А загальна протяжність автошляхів державного значення складає майже 1,5 тисячі кілометрів.

      Варто зазначити, що регіон увійшов у топ-5 областей України, які лідирують за темпами та обсягами здійснення робіт на дорогах державного значення. За інформацією керівника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика, за 2018 рік тут оновили 98 кілометрів дорожнього покриття.

      План Північної об'їзної дороги Тернополя
      План Північної об'їзної дороги Тернополя

      Значною мірою такі досягнення стали можливими завдяки посиленому фінансуванню з Державного бюджету. За 2018 рік уряд виділив понад 1,6 мільярда гривень на ремонт доріг. Тоді як у 2017 році виділили лише 682,5 мільйона.

      Відомо, що протяжність дороги становитиме 8,6 кілометра і матиме високі стандарти дорожнього покриття. Вона пролягатиме між населеними пунктами Шляхтинці та Смиківці. Дорога матиме чотири смуги руху, а також розподільчу смугу, ширина якої сягатиме 13 метрів. У випадку, якщо в майбутньому зросте інтенсивність руху по цьому напрямку, то дорогу можна буде розширити до шести смуг.

      До слова, у селі Лисівці на Тернопільщині 13 лютого обвалився міст через річку Серет. Міст, що з'єднував Заліщицький та Борщівський райони, перебував в аварійному стані. В Укравтодорі заявили, що міст роками використовували при перевезенні будматеріалів з кар'єрів неподалік. У результаті вантажівки розбили дорогу і пошкодили цей міст. У 2018 році він був визнаний аварійним, але це нікого не зупинило.

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      Теги: Новини України Укравтодор Дороги Тернопіль Тернопільська область Євросоюз Гроші
      Джерело: 24 Канал
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