Євросоюз виділить гроші на будівництво українських доріг

Європейський інвестиційний банк має виділити 20 мільйонів євро на будівництво об'їзної дороги на Тернопільщині. Відповідна угода була укладена ще наприкінці 2018 року в Брюсселі. За роки незалежності це перший приклад, коли Європейська спільнота фінансує дорожні роботи в нашій країні на безповоротній основі.

Раніше Україна вже співпрацювала з іншими міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Європейський банк реконструкції та розвитку. Щоправда, таке співробітництво з ними відбувається на умовах кредитування.

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Увага Євросоюзу зосередилася саме на Тернопільщині, адже в області достатньо розгалужена мережа доріг. До того ж, її територією проходять дві міжнародні автомобільні траси. А загальна протяжність автошляхів державного значення складає майже 1,5 тисячі кілометрів.

Варто зазначити, що регіон увійшов у топ-5 областей України, які лідирують за темпами та обсягами здійснення робіт на дорогах державного значення. За інформацією керівника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдана Юлика, за 2018 рік тут оновили 98 кілометрів дорожнього покриття.



План Північної об'їзної дороги Тернополя

Значною мірою такі досягнення стали можливими завдяки посиленому фінансуванню з Державного бюджету. За 2018 рік уряд виділив понад 1,6 мільярда гривень на ремонт доріг. Тоді як у 2017 році виділили лише 682,5 мільйона.

Відомо, що протяжність дороги становитиме 8,6 кілометра і матиме високі стандарти дорожнього покриття. Вона пролягатиме між населеними пунктами Шляхтинці та Смиківці. Дорога матиме чотири смуги руху, а також розподільчу смугу, ширина якої сягатиме 13 метрів. У випадку, якщо в майбутньому зросте інтенсивність руху по цьому напрямку, то дорогу можна буде розширити до шести смуг.

До слова, у селі Лисівці на Тернопільщині 13 лютого обвалився міст через річку Серет. Міст, що з'єднував Заліщицький та Борщівський райони, перебував в аварійному стані. В Укравтодорі заявили, що міст роками використовували при перевезенні будматеріалів з кар'єрів неподалік. У результаті вантажівки розбили дорогу і пошкодили цей міст. У 2018 році він був визнаний аварійним, але це нікого не зупинило.