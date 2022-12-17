Потрясающая цифра: сколько украинцев приняли участие в голосовании отбора на Евровидение

В этом году украинцы могли проголосовать за своих любимцев на Нацотборе исключительно в приложении Дия. В Минцифре озвучили, сколько людей приобщилось к избранию исполнителя, который поедет на Евровидение-2023.

После оглашения результатов голосования жюри и судей стало известно, что группа TVORCHI представит Украину на песенном конкурсе в городе Ливерпуле в Великобритании. Важно, что в этом году в голосовании приняло участие более 150 тысяч человек.

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Голосование продолжалось в течение часа

Всего 60 минут было у украинцев, чтобы избрать представителя нашего государства на песенном конкурсе. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что количество людей, приобщившихся к глоссировке, просто невероятно.

Более 166 тысяч украинцев за час проголосовали в Действии за кандидата на Евровидение-2023. Невероятный результат,

– написал Федоров.

Кроме того, каждый гражданин Украины может зайти в приложение и сам убедиться, что цифра, которую озвучил Федоров, правдива.



Сколько человек проголосовало на Нацотборе / Скриншот из Действия

В мае более миллиона украинцев смотрели Евровидение 2022, происходившее в Турине, с помощью Действия. А в ноябре более 505 тысяч граждан выбирали жюри Нацотбор.

Следует также сказать, что в своем сообщении глава министерства поздравила группа TVORCHI. Он надеется, что в мае 2023 года ребята мощно представят Украину в Ливерпуле, и вся страна будет за них болеть.

Что известно о победителях Нацотбора

Группа TVORCHI поедет в Ливерпуль со своей песней Heart Of Steel. Стоит отметить, что это дуэт мальчика, который основали в 2018 году его участники. Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Интересно, что у них образование фармацевтов, ведь учились в Тернопольском национальном медицинском университете имени Горбачевского.

Кроме того, следует упомянуть, что ранее TVORCHI также пытались победить в Нацотборе на Евровидение-2020 с песней Bonfire. Однако тогда, очевидно, молодым людям не хватило поддержки жюри и зрителей, чтобы уехать в Нидерланды. Победу, кстати, на Отборе-2020 одержали все известные Go_А.