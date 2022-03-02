ExxonMobil объявила о выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1"

На фоне нападения России на Украину ExxonMobil прекратят свою деятельность в России. Также компания разрабатывает шаги по выходу из предприятия "Сахалин-1".

ExxonMobil подчеркнули, что поддерживают наш народ, который стремится защитить свою свободу и будущее.

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ExxonMobil не будет инвестировать в Россию

Компания уже начала отзывать американских специалистов, работающих в России. Речь идет о тех сотрудниках, которые работают на острове Сахалин.

"Мы выражаем сожаление по поводу военных действий России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ.

Мы глубоко расстроены утратой невинных жизней и принимаем решительный международный ответ. Мы полностью выполняем все санкции", – говорится в сообщении.

Представители компании сообщили, что в дальнейшем не будут инвестироваться в новые разработки в России.

ExxonMobil и Россия: что известно

В 2021 году более тысячи человек компании работали в России. Офисы ExxonMobil пока находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Оператором "Сахалин-1" компания является с 1995 года, доля в проекте – 30%.

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