Сообщение о том, что у киевлянина проблемы, спасатель получили около 18:00 2 октября. Инцидент произошел на горе Васкул, что в 2 километрах от горы Поп Иван Черногорский.

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Квадроцикл туриста перевернулся

35-летний турист катался на горе на квадроцикле и перевернулся. Уже через пол часа к пострадавшему прибыли спасатели. Еще через 45 минут турист был на споте Поп Иван.

Пострадавшего спасатели повезли в село Яворник на квадроцикле, там его ждали медики. Они и оказали туристу помощь.



​Спасатели доставили пострадавшего к медикам / Фото ГСЧС

Смотрите на карте, где расположена гора Васкул:

В Карпатах ранее перевернулся автомобиль с туристами

Отметим, что 29 сентября на Львовщине перевернулся автомобиль с туристами. Авария произошла уже в Карпатах, недалеко от села Волосянка. Известно, что водитель не справился с управлением, поэтому машина съехала в кювет и перевернулась. Из 7 туристов – 5 пострадали.