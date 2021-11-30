Как рассказали правоохранители, за рулем был 22-летний пьяный водитель, который не справился с управлением. При свидетелях он отказался от осмотра на состояние алкогольного опьянения.
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Патрульные составили на водителя протокол о совершении ДТП и повторное в течение года управление в состоянии опьянения. Также вынесли постановление о том, что водитель управлял автомобилем без прав,
– говорится в сообщении полиции.
Пьяный водитель без прав в Ровненской области врезался в территорию Управления ГСЧС / Фото Патрульная полиция Ровненской области
ДТП с пьяными водителями
- Во Львовской области 11 октября патрульные остановили пьяного водителя. Вместо того чтобы пройти проверку на алкоголь, он созвал "митинг" в свою поддержку. Прохожие защищали мужчину и утверждали, что патрульные находятся в состоянии опьянения. Мужчина, который снимал видео, говорил, что один из правоохранителей едва мог говорить.
- 30 сентября на трассе Львов – Рава-Русская произошла смертельная авария – водитель Citroen сбил 48-летнюю велосипедистку и уехал. Беглеца быстро разыскали. В его крови обнаружили более 3 промилле алкоголя.
- В Черновцах 10 ноября нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ дважды въехал в жилой дом. Благодаря тому, что люди вовремя сообщили мужчину удалось задержать.