Местные жители, которым удалось вовремя выехать, эксклюзивно сайту 24 канала рассказали, что с их домом сделала армия оккупантов, которая жила там довольно долго.

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Так, семья приобрела красивый дом в селе Подлесье Броварского района еще в феврале 2021 года. Тогда еще ничего не предвещало беды, но после 24 февраля все изменилось. Когда российская армия начала постепенно оккупировать агломерацию Киева, стало понятно, что нужно уезжать как можно скорее.

Мы решили поехать за границу, когда узнали от соседей, что рашистские войска находятся в соседнем селе. Также вокруг нашего села появились блокпосты и регулярные подразделения ВСУ. Постоянно стало слышно взрывы артиллерии и градов,

– рассказала семья.

Позже оказалось, что выехали они очень вовремя. Ведь через несколько дней их село тоже оказалось под контролем россиян. Узнали они об этом от соседки, которая тоже успела убежать оттуда.

Так выглядит дом после оккупации российской армией / Фото предоставлены сайту 24 канала:

Село было под оккупацией примерно три недели. Об освобождении населенного пункта семье сообщил один из соседей, которому они оставили ключи от дома, чтобы тот мог присматривать за ним.

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Но дом было не узнать. Оккупанты разбили окна, двери, оставили невероятный беспорядок и даже ездили по двору на БТР, о чем ярко свидетельствуют следы на траве. Россияне готовили еду в камине, потеряли свои сухпайки и украли кучу вещей. Компьютер они просто разобрали и украли оттуда часть деталей.

В нашем доме жили орки. Разбиты семь из двенадцати окон. В стеклянной двери на террасу разбиты стекла и вывернут замок. Сломана кухонная мебель. Вокруг грязь. Украдены детали компьютера, поврежден монитор. Украдена вся мужская обувь, музыкальные инструменты. Сильно поврежден забор. По нему проехались на БТР. Кроме того, перед домом разорвался снаряд, который сорвал автоматические ворота и калитку, развалил кирпичные столбы. Обломками поврежден фасад и крыша,

– отметили члены семьи.

Сейчас за домом присматривает сосед. Пока подать заявку на возмещение за поврежденное имущество украинцы не могут, потому что находятся за границей.

Насколько я знаю, для оформления возмещения требуется присутствие владельца на месте. Исходя из этого, подать на возмещение у меня нет возможности,

– резюмировали в семье.

Так российские оккупанты жили в доме / Фото предоставлены сайту 24 канала:

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