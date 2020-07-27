Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. В частности, в Анталию за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинских туристов.

Об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью Интерфакс-Украина.

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Можно говорить об успешном старте туристического сезона среди украинцев, несмотря на то, что границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля, отмечает посол.

Противоэпидемические меры, которые принимает Турция

Гюльдере также рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения COVID-19 среди туристов. Сейчас уже есть положительные наработки обслуживания туристов, которые приезжают.

В нормальных условиях для того, чтобы получить дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно,

– пояснил он.

Посол рассказывает, что в Турции разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая включает сотни критериев.

Среди них:

гигиена пассажиров и транспортных средств, гостиниц,

безопасность пляжей,

социальное дистанцирование.

По словам посла Турции, ни от одного из 30 тысяч украинских туристов в этом году не слышали отзывов о проблемах. Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах есть измерения температуры.