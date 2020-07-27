Ежедневно более 20 самолетов с украинскими туристами прибывают в Турцию, – посол
Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. В частности, в Анталию за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинских туристов.
Об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью Интерфакс-Украина.
К теме Отпуск-2020: как организовать отдых в Турции и сколько это будет стоить
Можно говорить об успешном старте туристического сезона среди украинцев, несмотря на то, что границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля, отмечает посол.
Противоэпидемические меры, которые принимает Турция
Гюльдере также рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения COVID-19 среди туристов. Сейчас уже есть положительные наработки обслуживания туристов, которые приезжают.
В нормальных условиях для того, чтобы получить дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно,
– пояснил он.
Посол рассказывает, что в Турции разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая включает сотни критериев.
Среди них:
- гигиена пассажиров и транспортных средств, гостиниц,
- безопасность пляжей,
- социальное дистанцирование.
По словам посла Турции, ни от одного из 30 тысяч украинских туристов в этом году не слышали отзывов о проблемах. Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах есть измерения температуры.