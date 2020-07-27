Кожен день більше 20 літаків з туристами з України приземляються в Туреччині. Зокрема, в Анталію за перші два тижні липня прибули понад 30 тисяч українських туристів.

Про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Можна говорити про успішний старт туристичного сезону серед українців, зважаючи на те, що кордони відкрилися наприкінці червня, а більшість рейсів почалися 1 липня, зазначає посол.

Протиепідемічні заходи, які вживає Туреччина

Гюльдере також розповів про заходи, що вживаються Туреччиною для того, щоб уникнути поширення COVID-19 серед туристів. Наразі вже є позитивні напрацювання обслуговування туристів, які приїжджають.

У нормальних умовах для того, щоб мати додатковий простір для себе, треба платити гроші. А тепер правила соціального дистанціювання забезпечують кожному цей додатковий простір безкоштовно,

– пояснив він.

Посол розповідає, у Туреччині розробили унікальну і прогресивну систему сертифікації безпечного туризму, яка має сотні критеріїв.

Серед них:

гігієна пасажирів і транспортних засобів, готелів,

безпека пляжів,

соціальне дистанціювання.

За словами посла Туреччини, від жодного із 30 тисяч українських туристів цьогоріч не чули відгуків про проблеми. Він зазначив, що в Туреччині немає ніяких заборон для українських туристів, але в аеропортах є вимірювання температури.



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