Ежедневно есть попытки атаковать, но враг не может пройти наш порог, – Гайдай

Российские оккупанты каждый день атакуют Луганщину. Но через позиции ВСУ они не смогут прорваться.

Сильнее всего оккупанты обстреливают Золотое и Попасную. Об этом глава Луганской ОВА заявил в эфире телеканала "Рада" 20 апреля, сообщает 24 канал.

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Эта местность обстреливается почти 2 месяца каждый день. Ежедневно есть попытки атаковать, и они не могут пройти нашу оборону,

– говорит Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА отмечает, что захватчики обстреливают Золотое и Попасную всем, что у них есть. "Это и минометы, и артиллерия, танки, авиация, реактивные системы залпового огня, "Град, Смерч", "Ураган", – рассказывает Гайдай. ВСУ продолжают крепко держать оборону.

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