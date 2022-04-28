Ежедневно Россия теряет как минимум роту, – Арестович о масштабах потерь противника в Украине

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что враг продолжает нести потери в Украине и не может реализовать свои замыслы.

Арестович сообщил, что противник теряет в сутки по меньшей мере роту, а иногда и больше, информирует 24 канал.

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Арестович о потерях и действиях врага

Советник главы ОП добавил, что враг замедлил свое наступление на Запорожском направлении. В то время как замыслы российских оккупантов об окружении защитников Украины в зоне ООС или продвижении на север Херсонской области в направлении Кривого Рога срывают украинские военные.

Они наносят мощные удары по группировкам врага, складам с боеприпасами, командным пунктам. Арестович также рассказал, что 28 апреля в Мелитополе сломался железнодорожный мост, через который шли поставки для россиян и у Мариуполя, и на Запорожском направлении.

Наши силы умело работают по всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону наших войск,

– добавил советник главы ОП.

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