А еще над тем, чтобы они чувствовали себя украинцами. Об этом Дмитрий Разумков сказал на брифинге в Полтавской области.
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Это задача власти, – Разумков о возвращении жителей оккупированного Донбасса
По мнению главы Верховной Рады, стоит сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами "и точно никуда не хотели уезжать".
Эта задача всей власти... Нам наоборот нужно вернуть тех, кто не от хорошей судьбы поехали в Европу... в Россию – такие моменты были,
– заверил Разумков.
Вспомнил, что в 2019 году на выборах власть говорила о том, что стоит возвращать своих и создавать для этого условия.
"Это правда, что большое количество жителей Донбасса выезжало на территорию свободной Украины, но на тот момент власть не смогла обеспечить условия для нормального существования людей", – сказал спикер Рады.
Он считает, что на территории свободной Украины закрепились те люди, которые имели хоть какие-то сбережения. Поэтому Дмитрий Разумков подытожил: "Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались".
Что сказал Владимир Зеленский
- Во время интервью телеканалу "Дом" 5 августа президент сказал, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину.
- Поэтому он призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.
- Он добавил, что все люди из оккупированного Донбасса должны для себя понять – хотят они жить в Украине или в России.
- В то же время Зеленский призвал тех жителей, которые уважают украинский язык и флаг Украины держаться Донбасса, ведь его же деоккупируют: "Это история".