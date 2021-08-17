А еще над тем, чтобы они чувствовали себя украинцами. Об этом Дмитрий Разумков сказал на брифинге в Полтавской области.

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Это задача власти, – Разумков о возвращении жителей оккупированного Донбасса

По мнению главы Верховной Рады, стоит сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами "и точно никуда не хотели уезжать".

Эта задача всей власти... Нам наоборот нужно вернуть тех, кто не от хорошей судьбы поехали в Европу... в Россию – такие моменты были,

– заверил Разумков.

Вспомнил, что в 2019 году на выборах власть говорила о том, что стоит возвращать своих и создавать для этого условия.

"Это правда, что большое количество жителей Донбасса выезжало на территорию свободной Украины, но на тот момент власть не смогла обеспечить условия для нормального существования людей", – сказал спикер Рады.

Он считает, что на территории свободной Украины закрепились те люди, которые имели хоть какие-то сбережения. Поэтому Дмитрий Разумков подытожил: "Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались".

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