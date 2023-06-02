Попробовала ответить на этот вопрос госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она объяснила, как страна будет заниматься обучением украинских пилотов на F-16.

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Что ожидает украинских пилотов

Так, в Великобритании отсутствуют F-16, но это не останавливает ее. Она готова позаботиться о том, чтобы наши пилоты прошли базовую подготовку.

Что мы хотим сделать, это попытаться помочь украинским пилотам быть в состоянии готовности, чтобы они могли достаточно быстро передавать и развивать свои навыки для использования этого конкретного типа средств.

– отметила Симмонс.

Посол отметила, что соответствующего рода обучение будет иметь положительное влияние на украинских пилотов. Они станут за короткий промежуток времени более боеспособные. В то же время, точную дату старта этих учений Симмонс не назвала. Объяснила это заботой о безопасности. По ее словам, как только завершится первый раунд учений, к тренировкам могут привлечь больше людей.

"Одна из главных характеристик украинцев, которые приезжают на обучение, заключается в том, что они быстро учатся, а затем очень хорошо применяют полученные знания. Поэтому я ожидаю, что так и произойдет, и это станет циклическим процессом", – подчеркнула она.

Она также объяснила, как будет обучать больше пилотов. По ее словам, результаты первого раунда могут подтолкнуть другие страны к присоединению к учебной коалиции. И это позволит подготовить большее количество специалистов.

Какие страны уже вошли в авиационную "коалицию"

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, говорится о целом ряде государств. Он отметил, что во время саммита смогли сделать реальные шаги, которые ускорят подготовку пилотов и техников. Они вскоре будут овладевать истребителями четвертого поколения.

Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу,

– отметил он.

По словам Жовквы, украинские пилоты будут проходить обучение не только на F-16. Они будут овладевать другими западными истребителями.