Для управления самолетами необходимо профессионально владеть английским. Однако, военный эксперт Владислав Селезнев сказал 24 Каналу, что с освоением иностранного языка есть определенные проблемы.

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Как продвигается обучение украинских пилотов на F-16

Профессиональный английский – чрезвычайно важен для умелого управления самолетами F-16. Речь идет не только о пилотах, которые непосредственно выполняют боевые задачи, но и о военно-техническом составе, который обеспечивает подготовку к вылетам.

С начала 2006 года украинская армия работает над тем, чтобы увеличить информационную осведомленность относительно свободного владения английским языком.

Насколько мы эффективны в этом процессе, каждый из нас может сделать соответствующие выводы. Беда. Беда с иностранными языками. К сожалению, циркуляры, документы и определенные решения на уровне НГШ или Главкома не работают,

– отметил военный эксперт.

Должен заработать несколько иной инструментарий, который будет побуждать украинских военнослужащих активнее изучать иностранные языки.

Если декларируем, что Украина должна стать составной частью ЕС и НАТО, то определенным должностным лицам нужно в совершенстве владеть английским.

Недаром наши партнеры вынуждены отправлять украинских пилотов и персонал на дополнительные курсы по изучению технического английского. Без него невозможно коммуницировать, а также обеспечить устойчивое и бесперебойное управление истребителями F-16.

Почему США медлят с обучением большего количества пилотов

The Times пишет, что США "намеренно затягивают" обучение украинских пилотов на F-16, из-за чего до конца года не успеют подготовить достаточное их количество. Таким мнением с изданием поделилась председатель специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова. По ее словам, задержка означает, что до конца года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16.

Почему наши заокеанские партнеры в определенной степени медлят с увеличением количества летного и технического персонала? Я слышал такое мнение, что, мол, наши заокеанские партнеры считают, что количество пилотов должно быть тождественным количеству боевых машин, чтобы не было профессиональной деформации и стагнации в плане подготовки наших пилотов и техников,

– предположил Владислав Селезнев.

Очевидно, что на данный момент существует колоссальный дисбаланс в авиационных средствах. В свое время президент Владимир Зеленский заявлял, что на 1 украинский самолет приходится 30 российских. Итак, Украине нужны сотни истребителей, которые могут создать паритет на поле боя.

Какую территорию могут защищать F-16

The Guardian со ссылкой на многочисленные украинские источники пишет, что F-16 будут защищать Харьков от управляемых авиационных бомб, которые Россия запускает со своих самолетов.