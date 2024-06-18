Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что не стоит говорить о затягивании с передачей истребителей. На этот процесс влияет ряд факторов, впрочем и Украина, и наши партнеры осознают, что без решения проблемы доминирования российской тактической авиации никаких существенных изменений на фронте не будет.

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Почему F-16 до сих пор не в Украине

Для получения самолетов ведется инфраструктурная подготовка, пилоты проходят обучение. Действительно процесс передачи F-16 продолжается медленно из-за 3 причин.

Первая – это глобальная бюрократия, постоянные идут дискуссии, в каком объеме и что именно надо делать. Эта глобальная бюрократия до последнего времени не реагировала на такие слова как эскалация и деэскалация,

– сказал Михаил Подоляк.

Вторая причина – внешнеполитическая субъектность Украины, которая полноценно появилась только после полномасштабного вторжения. До этого наше государство почему-то рассматривали как провинциальное, которое имеет только советское оружие.

Субъектность существенно возросла, а теперь Украина действительно влияет на глобальные и региональные вопросы. Однако стоит вспомнить, что одной из причин войны, было то, что Украину в Европе не воспринимали как самостоятельное государство, несмотря на все наши атрибуты независимости, которые мы получили в течение 30 лет. К сожалению, Украина воспринималась как государство, которое находится в сфере влияния России.

"Третья причина – это существование определенного пророссийского лобби. Оно до сих пор остается в ряде страны, которые тормозят любые программы. Россияне втягивают политические элиты в долгие внутренние дискуссии, пытаются повлиять на приостановление помощи Украине", – добавил Михаил Подоляк.

Россия с начала 2000 годов много денег инвестировала строительство глобальной инфраструктуры пророссийского лобби. Туда входят журналисты, и не только российские, граждане других стран, различные организации, партии, определенная часть политиков, большие сети российских культурных и медиапродуктов продуктов.

"К сожалению, эти три причины все еще имеют определенное влияние, в частности на такую важную составляющую как поставки F-16 для перелома ситуации на линии фронта", – подчеркнул советник председателя ОПУ.