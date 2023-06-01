Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома – заявил: Штаты уверены, что Украина не будет атаковать территорию России с помощью F-16. Об этом уже говорилось.

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Эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и других высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора в Украине,

– подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Штаты не вмешиваются и не указывают Украине, какие цели поражать или не поражать. Украинские власти сами принимают дальнейшие шаги. В то же время официальный Вашингтон очень четко подчеркивал, что не поддерживает атаки внутри России.

"Президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать под военным углом зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили и которое теперь находится в их собственности", – подчеркнул Кирби.

F-16 станут переломным моментом