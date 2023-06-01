Джон Кірбі – координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому – заявив: Штати впевнені, що Україна не атакуватиме територію Росії за допомогою F-16. Про це вже мовилося.

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Ці запевнення в нас є на різних рівнях: не лише з боку Зеленського, а й із інших високопосадовців оборонного сектора в Україні,

– наголосив Кірбі.

Він додав, що Штати не втручаються та не вказують Україні, які цілі уражати або не уражати. Українська влада сама ухвалює подальші кроки. Водночас офіційний Вашингтон дуже чітко наголошував, що не підтримує атаки всередині Росії.

"Президент Зеленський і військове керівництво вирішують, що будуть робити під військовим кутом зору. І саме вони вирішують, що робити з обладнанням, яке їм надали і яке тепер перебуває в їхній власності", – наголосив Кірбі.

F-16 стануть переломним моментом