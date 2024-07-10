Более того, Нидерланды выделят дополнительные средства на закупку вооружения для F-16. Об этом 24 Каналу рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Над процессом передачи F-16 работают безостановочно

Пока в Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО, стало известно, что в Украину уже направляются самолеты F-16. Об этом сообщил и премьер Нидерландов Дик Схооф, и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Есть два принципиальных момента в этом вопросе: мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут биться F-16 – это обещание выполнено. Кроме того, это только первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и мы уже работаем на перспективу: над увеличением количества F-16, которые передадут Украине,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Также Киев сейчас работает над получением других западных самолетов и получением МиГ-29, которые все еще есть на вооружении у дружественных стран. Их в перспективе также могут предоставить нашему государству.

"Это непрерывный процесс, потому что нет такого момента в войне, когда ты говоришь: "Ну вот, я все сделал – F-16 прилетели, Patriot приехали – можно расслабиться". Ни в коем случае. Только один вопрос решается – мы уже начинаем работать над следующим", – заверил министр.

Кулеба также отметил, что во время предстоящей встречи президентов США и Украины планируется исчерпывающий разговор, в том числе и по F-16 и ударов по территории России. Глава МИД подчеркнул, что у Украины нет табу в общении с американскими партнерами.