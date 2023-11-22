Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что F-16 может нести до 120 видов оружия разной модификации. Всё зависит от задач.

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Должно быть достаточное количество боеприпасов

Как подчеркнул Свитан, важно, чтобы Украина получила достаточную номенклатуру разного оружия под F-16. Также здесь нужно достаточное количество.

Самолет такого уровня может уничтожить любой укрепрайон, который противник совершил на земле. Всё зависит от времени и количества боеприпасов. Сейчас вопросы к партнерам. Количество и номенклатура. Ибо недостаточное количество не даст реализовать все возможности этого самолета,

– сказал Свитан.

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К примеру, Украина могла бы использовать истребители F-16 для освобождения Донбасса. Оптимальным вариантом было бы отсечь этот регион от России. Но для этого нужно будет уничтожить зенитные ракетные комплексы оккупантов хотя бы на 300-километровой зоне.

Придется работать с ЗРК на территории России. Ведь здесь важно завоевать превосходство в воздухе. Надо будет доставать до района Кубани. В противном случае F-16 не смогут работать над задачей отсечь Донбасс от России. Потому что идти напролом или фронтально зачищать этот регион достаточно сложно,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Международные партнеры преимущественно не разрешают Украине использовать западное вооружение для ударов по территории России.

F-16 для Украины: коротко