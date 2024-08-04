Украина просила об истребителях F-16 с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. СМИ пишут, что в последний день июля, на третий год большой войны, они наконец дошли до нашего государства.

Смотрите также Сбитие Ту-22М3: ГУР установило данные российских военных, которые летали на бомбардировщике

На это ушло очень много времени

До конца 2024 года Украина должна получить 20 истребителей американского производства. Остальные будут поступать партиями до 2025 года.

Американский генерал Бен Ходжес разочарован тем, сколько времени понадобилось, чтобы доставить самолеты в Украину. Он объяснил, что одной из причин задержки предоставления достаточного количества F-16 является "жалкое" отсутствие учебных мест для украинских пилотов. Кроме этого, свое влияние также имел языковой барьер. Украина имеет замечательных, закаленных в боях летчиков. Но F-16 очень отличаются и являются более сложными, чем советские МиГ-29 и Су-27, к которым они привыкли.

Другим фактором было время. Речь идет не только об обучении специалистов, но и о подготовке необходимой инфраструктуры. Самолет требует большего обслуживания, чем его российские аналоги. Бортинженеры требуют такой же подготовки, как и пилоты. В то же время ремонт и обслуживание может проводиться в соседних странах, входящих в НАТО. Несомненно, это возмутит Россию.

Нико Ланге, бывший начальник штаба министерства обороны Германии сказал, что эти самолеты являются приоритетной целью для россиян. Именно поэтому их рассредоточили по нескольким базам с надежными укрытиями. Но это также усложняет логистику: нужно больше людей и больше запчастей.

Какое влияние будут иметь F-16

Дуглас Барри, эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований, убежден, что главная ценность получения этих истребителей – это повышение морального духа. Начальные цифры небольшие, и украинцы будут использовать их осторожно, чтобы избежать потерь, но постепенно мы сможем почувствовать разницу.

Истребители F-16 оснащены современными ракетами класса "воздух – воздух", а также высококачественными ракетами и скоростными противорадиационными ракетами. Они смогут нести до четырех планирующих бомб GBU-39. Кроме этого, они также могут нести кассетные боеприпасы для использования против войск и бронетанковых формирований.

F-16 могли бы помочь уменьшить интенсивность обстрелов передовой с Су-34. Россияне ежедневно запускают более сотни эффективных планирующих бомб. Приоритетной задачей будет заставить российских пилотов оставаться дальше, иначе они рискуют быть сбитыми.

Также F-16 могут использовать более дешевые ракеты AIM-9 X с тепловым наведением. Они могут сбивать крылатые ракеты, которые наносили ущерб гражданской инфраструктуре Украины. Более того, F-16 также могут запускать противокорабельные ракеты Harpoon против остального российского Черноморского флота.

Нельзя забывать, что может пройти некоторое время, прежде чем F-16 окажут значительное влияние. Не секрет, что Украине нужно больше самолетов, чем она получила и даже больше, чем было заявлено партнерами. Кроме этого, некоторые из истребителей могут быть в плохом состоянии, что будут служить "донорами" частей. Украине может хватить всего три – четыре эскадрильи. Для достижения определенного преимущества в воздухе и поддержки наземного наступления Украине нужно 12 или более эскадрилий с 18 самолетами на эскадрилью.

Украина получила также предложения на истребителях Mirage и Gripen. Но из-за преимуществ полетов на одном типе самолета, наше государство хотело бы получить больше F-16. Сет Джонс из CSIS считает, что Украина может преодолеть разрыв в цифрах, объединив F-16 с БпЛА отечественного производства. Украина создает все более мощные беспилотники всех типов и использует их инновационными способами.

Для интеграции F-16 в украинскую систему противовоздушной обороны и приобретения опыта эксплуатации требуется время. По словам генерала Ходжеса, координация полетов самолетов с нескольких аэродромов будет сложной.

Нельзя игнорировать тот факт, что появление F-16 знаменует собой начало создания Воздушных сил по стандартам НАТО. Это подсоединяет Украину к хорошо развитой цепи поставок F-16. Системы вооружений НАТО, в частности ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо эффективнее, если их транспортировать на самолете, для которого они были разработаны.