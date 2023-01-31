Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вопрос с передачей Украине самолетов будет гораздо сложнее решаться, чем с танками.
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Какие вопросы нужно решить для передачи Украине самолетов
Как отметил Коваленко, с теми же танками обучение украинских экипажей продлится в среднем до 2 месяцев. С самолетами все сложнее – здесь может уйти от полугода и больше времени.
Это гораздо более длительный период, чем с танками. Ведь профессиональный пилот на боевых самолетах должен обладать не только базовыми знаниями. Здесь нужно гораздо больше. Поэтому можем сказать, что в ближайшей перспективе ничего неожиданного не будет,
– заметил Коваленко.
Не стоит забывать и об аэродромах. Очевидно, что Украине нужно подготовить специалистов по обслуживанию и саму инфраструктуру аэропортов для западных самолетов. Но есть проблема – такие аэродромы сразу станут целью №1 для российских ракет. Поэтому не исключено, что первые самолеты, которые получит Украина, будут базироваться на аэродромах, например, в Польше.
По мнению Коваленко, Украина получит западные истребители. Однако произойдет это не раньше конца 2023 года.
Какие западные истребители понадобились бы Украине: смотрите видео
Какие самолеты может получить Украина
Коваленко спокойно реагирует на недавнюю фразу Джо Байдена, что Штаты не будут передавать Украине самолеты F-16. Во-первых, нужно просмотреть это видео и вообще понять, услышал ли президент США вопрос или вообще на какой вопрос он отвечал.
Кроме того, Украине, возможно, не так и нужны именно американские F-16. Важно получить разрешение от США относительно передачи этих самолетов от других стран, где они находятся на вооружении. А Штаты не должны это блокировать, когда будет готово политическое решение.
А если немного манипулировать, Байден ответил, что США не будут передавать Украине F-16. Ведь собираются передать F-15 или F-18, – шутит Коваленко.
Не стоит забывать, что на Западе есть не только истребители F-16. Украине могут подойти и французские "Рафаль", шведские "Гриппен" или "Еврофайтеры". Или те же F-15 или F-18.
Украине нужны западные истребители
- С начала полномасштабной войны Украина просит у Запада истребители. Некоторые результаты уже есть. Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если поступит соответствующий запрос. А президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность передачи современных истребителей
- 30 января Джо Байден неожиданно сказал, что Штаты не будут предоставлять Украине истребители F-16. Однако можно вполне предположить, что он не услышал вопроса.
- Уже есть информация, что Байден якобы планирует срочный разговор с Владимиром Зеленским. Они должны обсудить запросы Украины по поводу оружия.