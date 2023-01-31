Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, питання з передачею Україні літаків буде значно складніше вирішуватися, ніж з танками.

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Які питання потрібно вирішити для передачі Україні літаків

Як зазначив Коваленко, з тими ж танками навчання українських екіпажів триватиме в середньому до 2 місяців. З літаками усе складніше – тут може піти від пів року та більше часу.

Це значно довший період, ніж з танками. Адже професійний пілот на бойових літаках повинен мати не лише базові знання. Тут потрібно значно більше. Тому можемо сказати, що в найближчій перспективі нічого несподіваного не буде,

– зауважив Коваленко.

Не варто забувати і про аеродроми. Очевидно, що Україні потрібно підготувати спеціалістів з обслуговування та саму інфраструктуру летовищ для західних літаків. Але тут є проблема – такі аеродроми одразу стануть ціллю №1 для російських ракет. Тому не виключено, що перші літаки, які отримає Україна, будуть базуватися на летовищах, до прикладу, в Польщі.

На думку Коваленка, Україна таки отримає західні винищувачі. Однак станеться це не раніше кінця 2023 року.

Які західні винищувачі знадобилися б Україні: дивіться відео

Які літаки може отримати Україна

Коваленко спокійно реагує на нещодавню фразу Джо Байдена, що Штати не будуть передавати Україні літаки F-16. По-перше, потрібно переглянути це відео та взагалі зрозуміти, чи почув президент США питання або взагалі на яке питання він відповідав.

Крім того, Україні, можливо, не так і потрібні саме американські F-16. Важливо отримати дозвіл від США щодо передачі цих літаків від інших країн, де вони є на озброєнні. А Штати не мали б це блокувати, коли буде готове політичне рішення.

А якщо трохи зманіпулювати, то Байден відповів, що США не будуть передавати Україні F-16. Адже збираються передати F-15 чи F-18, – жартує Коваленко.

Не варто забувати, що на Заході є не лише винищувачі F-16. Україні можуть підійти і французькі "Рафаль", шведські "Гріппени" чи "Єврофайтери". Або ті ж F-15 чи F-18.

Україні потрібні західні винищувачі