Украинские летчики смогут летать на западных истребителях летом 2024 года. Эксперт по авиации Валерий Романенко озвучил мнение 24 Каналу, что самолеты будут на территории Украины через несколько дней.

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Передача должна состояться в ближайшие дни

На взгляд Романенко, организационные вопросы уже давно решены, главное, чтобы украинские летчики освоили эти летательные аппараты, как следует. Вероятнее, что самолеты поступят сначала в одну из соседних стран, в Польшу или Румынию, а оттуда перелетят на украинский аэродром.

Возможно, и не на один, а на несколько аэродромов, потом начнут боевую работу. На мой взгляд, это должно произойти в ближайшие дни. Максимум 1 – 2 недели, этот процесс достаточно быстрый,

– отметил Романенко.

Правительства Дании и Нидерландов начали передавать самолеты Украине. Дания заявила, что предоставит 19 единиц, а Нидерланды 24. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне озвучил, что ВСУ нужно хотя бы 128 истребителей. В то же время военные эксперты отмечают, что для полного перевооружения летного парка Воздушных сил ВСУ понадобится 5 бригад самолетов, в каждой – 40 единиц.