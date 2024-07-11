Українські льотчики зможуть літати на західних винищувачах влітку 2024 року. Експерт з авіації Валерій Романенко озвучив думку 24 Каналу, що літаки будуть на території України за декілька днів.

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Передача має відбутися найближчими днями

На погляд Романенка, організаційні питання вже давно вирішено, головне, щоб українські льотчики освоїли ці літальні апарати, як слід. Ймовірніше, що літаки надійдуть спочатку в одну із сусідніх країн, в Польщу чи Румунію, а звідти перелетять на український аеродром.

Можливо, й не на один, а на декілька аеродромів, потім розпочнуть бойову роботу. На мій погляд, це має відбутися найближчими днями. Максимум 1 – 2 тижні, цей процес досить швидкий,

– зауважив Романенко.

Уряди Данії та Нідерландів почали передавати літаки Україні. Данія заявила, що надасть 19 одиниць, а Нідерланди 24. Президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні озвучив, що ЗСУ потрібно хоча б 128 винищувачів. Водночас військові експерти зазначають, що для повного переозброєння льотного парку Повітряних сил ЗСУ знадобиться 5 бригад літаків, в кожній – 40 одиниць.