Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що в Польщі є, як мінімум, 1 повноцінна ескадрилья, яка налічує орієнтовно 14 літаків.

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Польські МіГ-29 – це модернізовані літаки

Світан пояснив, що за допомогою таких літаків Україна зможе застосовувати частину європейського озброєння.

"Навіть 1 така ескадрилья відновить наші втрати в льотному парку. Такі модернізовані літаки дадуть нам змогу використовувати частину озброєння, яке передається Україні. Вони підвищать коефіцієнт роботи для українських Повітряних сил, але це не кардинальне рішення", – озвучив Світан.

Україні потрібно 3 – 5 бригад літаків

На думку військового експерта, аби повністю переозброїти український парк Повітряних сил ЗСУ знадобиться 5 бригад літаків. Кожна така налічує близько 40 одиниць.

1 бригади літаків недостатньо. Аби була перевага в небі необхідно 3 бригади, в 1 такій – 40 літаків. Ще 8 потрібно для контрольних польотів льотного складу, загалом 128 – 150 літаків потрібно Україні. А якщо дивитися на ситуацію реально, то треба 5 бригад літаків,

– вважає Світан.

МіГ-29 і F-16 схожі за функціоналом

Ці літаки схожі за призначенням, але в F-16 більша номенклатура озброєння. А от МіГ-29 використовувати так, як будуть застосовуватись F-16, не вдасться, бо цей літак має обмежену кількість ракет для озброєння.