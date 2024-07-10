Ці літаки європейські партнери обіцяють передати Україні восени 2024 року. Цей процес тривалий, що є невтішним для України, адже F-16 потрібні ЗСУ вже сьогодні. Про це 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що передача 128 одиниць таких літаків, як про те закликав Зеленський, може тривати декілька років.

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Партнери анонсують надати F-16 восени

Коваленко має великі сумніви, що в найближчій перспективі Україна зможе отримати хоча б сотню винищувачів.

"Нам постійно обіцяють надати літаки F-16 завтра, через тиждень, місяць, тепер вже кажуть через 2 місяці. 128 одиниць – це та кількість, яка може компенсувати потреби Повітряних сил ЗСУ щодо винищувальної авіації. Процес передачі літаків відбувається повільно", – озвучив Коваленко.

МіГ-29 і F-16 схожі за функціоналом

Військово-політичний оглядач пояснив, що хоча й літаки МіГ-29 та F-16 схожі за призначенням, однак в останнього різноманітніша номенклатура озброєння. Особливо, якщо цей літак буде використовуватись в тандемі з літаком дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, які нам Швеція хоче надати в кількості 2 одиниць.

МіГ-29 зараз підтримують Повітряні сили ЗСУ, але використовувати їх так, як будуть застосовуватись F-16, в перспективі не вдасться. У МіГ-29 обмежена кількість ракет для озброєння, вони, наприклад, не використовують номенклатуру протикорабельних ракет,

– озвучив Коваленко.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні озвучив, що Україні потрібно, як мінімум, 128 винищувачів F-16, аби протистояти силам Росії в небі. Досі Україна не отримала від партнерів цих літаків. Раніше уряд Нідерландів анонсував їх передачу восени 2024 року.