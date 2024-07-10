Эти самолеты европейские партнеры обещают передать Украине осенью 2024 года. Этот процесс длительный, что является неутешительным для Украины, ведь F-16 нужны ВСУ уже сегодня. Об этом 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что передача 128 единиц таких самолетов, как о том призвал Зеленский, может длиться несколько лет.

Смотрите также F-16 будут там, где враг не ожидает, – генерал армии об обеспечении защиты самолетов в Украине

Партнеры анонсируют предоставить F-16 осенью

Коваленко имеет большие сомнения, что в ближайшей перспективе Украина сможет получить хотя бы сотню истребителей.

"Нам постоянно обещают предоставить самолеты F-16 завтра, через неделю, месяц, теперь уже говорят через 2 месяца. 128 единиц – это то количество, которое может компенсировать потребности Воздушных сил ВСУ по истребительной авиации. Процесс передачи самолетов происходит медленно", – озвучил Коваленко.

МиГ-29 и F-16 похожи по функционалу

Военно-политический обозреватель объяснил, что хотя и самолеты МиГ-29 и F-16 похожи по назначению, однако у последнего разнообразнее номенклатура вооружения. Особенно, если этот самолет будет использоваться в тандеме с самолетом дальней радиолокационной разведки и наблюдения, которые нам Швеция хочет предоставить в количестве 2 единиц.

МиГ-29 сейчас поддерживают Воздушные силы ВСУ, но использовать их так, как будут применяться F-16, в перспективе не удастся. У МиГ-29 ограниченное количество ракет для вооружения, они, например, не используют номенклатуру противокорабельных ракет,

– озвучил Коваленко.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне озвучил, что Украине нужно, как минимум, 128 истребителей F-16, чтобы противостоять силам России в небе. До сих пор Украина не получила от партнеров этих самолетов. Ранее правительство Нидерландов анонсировало их передачу осенью 2024 года.