Все зависит от того, как быстро США будут готовы принять соответствующее решение. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Реальный сценарий
Александр Мусиенко отметил, что сейчас Греция решает вопрос о перевооружении. По его мнению, самым действенным может быть сценарий, что Афины обратятся к США, что они готовы передать F-16 Украине, если получат F-35 и более новые самолеты класса F.
Думаю, это может произойти. Потому что это не зависит от финансирования Украины. F-35 финансируются с помощью того оборонного бюджета, который США приняли. Поэтому нет каких-то предпосылок для того, чтобы запретить их дальнейшую передачу Украине, если США Греции предоставят F-35,
– объяснил он.
Однако все зависит от того, как быстро США будут готовы принять это решение. Ведь перед выборами президента американцы более сосредоточились на внутренней ситуации в государстве.
"Дальше уже обучение пилотов, подготовка и оснащение нашей аэродромной сети, инфраструктуры и многое другое. Но теоретически это решение возможно", – добавил военный эксперт.
F-16 от Греции для Украины: что известно
- В Греции решили обновить свой авиапарк истребителей. Афины закупают F-35, а старые воздушные судна планируют распродать. В частности, речь идет о 32 самолетах F-16. Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом.
- Министерство обороны Греции планирует распродать своих 108 истребителей. Речь идет о 32 F-16C/D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 F-4E PI2000. Всего за эти воздушные судна Афины стремятся получить от 2 до 2,5 миллиарда евро.
- В то же время открытым остается вопрос сроков. Ведь греческие Вооруженные силы планируют перевооружить до 2030 года. И не раньше 2028 года Афины получат свои первые F-35.
- Спикер Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что F-16 больше всего подходят системе Украины, на них уже тренируются наши пилоты. Поэтому они были бы наиболее интегрированы в авиацию нашего государства.