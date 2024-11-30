Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому телеканалу Sky News. Украинский лидер отметил, что истребители F-16 работают "отлично".

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Сколько ракет сбили F-16 28 ноября

По словам президента, несмотря на то, что Украина пока имеет лишь ограниченное количество истребителей F-16, они демонстрируют высокую эффективность в противодействии российским воздушным угрозам.

"Как работают F-16 на сегодняшний день? Очень хорошо. В основном, отлично. У нас очень мало F-16. Что они делают сейчас? Уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, которые летели по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", – отметил украинский лидер.

Напомним, что это не первое применение F-16 для отражения массированной атаки России на Украину. Американские истребители сбили около 10 воздушных целей 17 ноября.