В понедельник, 22 мая, министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью заявил, что у его страны очень ограниченное количество многоцелевых истребителей F-16. Потому и, очевидно, его государство не может быть среди других стран, декларирующих о готовности передать нам эти самолеты.
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"Открыты к учениям"
Как отметил чиновник, Португалия владеет маленьким количеством таких истребителей и использует их для национальных нужд и выполнения задач НАТО.
Вместе с тем Жоау Гомеш Кравинью подчеркнул, что его государство может обучать наших пилотов на этих самолетах и отправлять нам все необходимые запчасти для обслуживания F-16.
Португалия открыта к такой возможности (обучение украинских летчиков – 24 Канал). У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, также F-16, чтобы обучать украинских пилотов,
– сказал он.
Однако министр также отметил, что отправка истребителей – это тот вопрос, который предстоит еще обсудить подробно с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и министром обороны Хеленой Каррейрас.
К тому же такая инициатива требует соответствующего согласования с другими членами Североатлантического альянса.
Шаги партнеров по F-16: главное
- В течение многих месяцев Украина вела переговоры с США по F-16, и только недавно, во время саммита G7 в Хиросиме, президент Джозеф Байден дал зеленый свет на обучение наших пилотов на этих истребителях.
- Очевидно, пока о передаче самолетов в ближайшие недели речь не идет, однако Владимир Зеленский заявил, что полагается на партнеров и уверен в том, что мы вскоре получим F-16. Однако когда именно это будет и сколько самолетов предоставят нам союзники – неизвестно.
- Следует добавить, что уже такие страны, как США, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия предложили нашим пилотам обучение на этих многоцелевых истребителях.
- Собственно, нужны F-16 нам для того, чтобы создать надежную защиту неба от вражеских ракет и других воздушных целей. Об этом не раз говорили в Воздушных силах.