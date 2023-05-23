В понедельник, 22 мая, министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью заявил, что у его страны очень ограниченное количество многоцелевых истребителей F-16. Потому и, очевидно, его государство не может быть среди других стран, декларирующих о готовности передать нам эти самолеты.

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"Открыты к учениям"

Как отметил чиновник, Португалия владеет маленьким количеством таких истребителей и использует их для национальных нужд и выполнения задач НАТО.

Вместе с тем Жоау Гомеш Кравинью подчеркнул, что его государство может обучать наших пилотов на этих самолетах и отправлять нам все необходимые запчасти для обслуживания F-16.

Португалия открыта к такой возможности (обучение украинских летчиков – 24 Канал). У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, также F-16, чтобы обучать украинских пилотов,

– сказал он.

Однако министр также отметил, что отправка истребителей – это тот вопрос, который предстоит еще обсудить подробно с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и министром обороны Хеленой Каррейрас.

К тому же такая инициатива требует соответствующего согласования с другими членами Североатлантического альянса.

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