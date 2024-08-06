Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что F-16 имеет не только пассивный уровень защиты, но и активные комплексы, которые позволят обезопасить самолет.

Смотрите также Сделают невозможными некоторые операции россиян: как F-16 помогут усилить давление на Крым

ЭПР самолетов F-16 составляет 1,5 – 5 квадратных метров

По словам Коваленко, по сравнению с советскими и российскими самолетами, эффективная площадь рассеивания (ЭПР) у американских F-16 составляет от 1,5 до 5 квадратных метров в зависимости от ситуации. Именно этот показатель влияет на заметность авиатехники радиолокационными системами (РЛС), которые использует противник для фиксации, сопровождения и наведения вооружения на цель.

"Радиолокационные станции российских самолетов испытывались против тех же самых самолетов. Например, системы "Ирбис" и "Заслон" испытывались против Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-35, МиГ-31, но у них всех довольно большой показатель ЭПР. У Су-30 – это 15 квадратных метров, а может быть и 20 – 25. Так что, стоит сравнить его с F-16, где показатель всего лишь 1,5 – 5", – заметил Коваленко.

Военно-политический обозреватель объяснил, что вспомогательные системы, которые установлены на F-16, например PIDS, помогают снизить вероятность стабильной фиксации и сопровождения цели. Они также сигнализируют о попытках противника охотиться за F-16.

Поэтому этот самолет может выполнить маневр, который его обезопасит, может применить "ловушки", которые отстреливаются и привлекают на себя внимание вражеской ракеты или ПВО,

– рассказал Коваленко.

О том, что американские истребители F-16 уже прибыли в Украину официально заявил президент Владимир Зеленский 4 августа в День Воздушных сил ВСУ. В СМИ сообщалось, что западные партнеры передали Украине 10 единиц авиатехники, хотя ранее была информация только о 6. Зеленский заявил, что украинские пилоты уже начали использовать F-16.