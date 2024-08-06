Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, підкресливши, що F-16 має не тільки пасивний рівень захисту, але й активні комплекси, які дозволять убезпечити літак.

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ЕПР літаків F-16 становить 1,5 – 5 квадратних метрів

За словами Коваленка, у порівняні з радянськими й російськими літаками, ефективна площа розсіювання (ЕПР) в американських F-16 становить від 1,5 до 5 квадратних метрів залежно від ситуації. Саме цей показник впливає на помітність авіатехніки радіолокаційними системами (РЛС), які використовує противник для фіксації, супроводження й наведення озброєння на ціль.

"Радіолокаційні станції російських літаків випробувались проти тих же самих літаків. Наприклад, системи "Ірбіс" та "Заслон" випробувались проти Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, МіГ-29, МіГ-35, МіГ-31, але в них всіх доволі великий показник ЕПР. У Су-30 – це 15 квадратних метрів, а може бути й 20 – 25. Отже, варто порівняти його з F-16, де показник всього лише 1,5 – 5", – зауважив Коваленко.

Військово-політичний оглядач пояснив, що допоміжні системи, які встановлені на F-16, наприклад PIDS, допомагають знизити вірогідність стабільної фіксації й супроводження цілі. Вони також сигналізують про спроби противника полювати за F-16.

Тому цей літак може виконати маневр, який його убезпечить, може застосувати "пастки", які відстрілюються й привертають на себе увагу ворожої ракети чи ППО,

– розповів Коваленко.

Про те, що американські винищувачі F-16 вже прибули до України офіційно заявив президент Володимир Зеленський 4 серпня в День Повітряних сил ЗСУ. В ЗМІ повідомлялось, що західні партнери передали Україні 10 одиниць авіатехніки, хоча раніше була інформація тільки про 6. Зеленський заявив, що українські пілоти вже почали використовувати F-16.