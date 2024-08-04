ЗМІ писали, що Україна отримала 10 з 79 винищувачів F-16 в останній день липня. Володимир Зеленський показав відео, на яких видно перші літаки.

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Як оснащені перші F-16, які отримав Київ

Експерти порталу "Мілітарний" з опублікованого Володимиром Зеленським відео, з'ясували, що отримані Україною F-16 оснащені пілонами Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Фахівці пояснили, що Terma PIDS+ – це система данської розробки та виробництва компанії Term. Нею оснащували винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

Пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 у 2018 році замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія.

Всі перелічені країни мали передати Україні ці винищувачі, тому не відомо від якої з цих країн переданий літак показали сьогодні,

– пояснили фахівці.

Проте вони запевнили, що система попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS):

забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16. Адже з її допомогою літак завчасно виявляє атакуючі ракети та протидіє ним;

складається з шести датчиків і одного комп'ютера. Три датчики розміщені на кожному з двох пілонів, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер – в правому пілоні;

передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213, яка у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. Відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача,

– пояснили фахівці.

Військовий портал Defense Express написав, що головна несподіванка на F-16 – це контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo. Він об'єднує:

потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів;

станцію фіксації загрози про ракетну атаку шляхом, в тому числі – виявлення самих ракет, які наближаються.

Попри це, є можливість підвісити озброєння. Сам контейнер є новою розробкою та у 2021 році проходив випробування. Проте ці пілони мають літаки з Данії, за непідтвердженою інформацією – з Бельгії, Нідерландів та Норвегії.

Чим ще особливі отримані F-16

Також можливо зазначити, що на відео винищувачі озброєнні двома типами ракет "повітря-повітря" – AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність,

– пояснили фахівці Defense Express.

За їхніми словами, F-16 мають під крилами два стандартні додаткові паливні баки на 370 галонів (1564 літрів). Проте два F-16, які стояли під час вручення Володимиром Зеленським нагород під центральним пілоном – мають ще один вид підвісного бака на 300 галонів (1135 літрів).

Також ліхтар кабіни мають незвичний золотий колір. Адже у його покритті дійсно використовують золото, щоб зменшити радіолокаційну помітність F-16.

Перші F-16 над Україною: дивіться відео