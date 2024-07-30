Кроме того, истребители довольно поздно появляются в войне. Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что только F-16 будет мало, чтобы получить паритет в небе.

Смотрите также Первые истребители F-16 уже "на пути" в Украину: каковы их основные характеристики

Нужны не только F-16

Президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается во вполне конкретном количестве самолетов. Если точнее, то 18 бортов. Даже 50 истребителей F-16 не изменят ситуацию на поле боя, ведь в России гораздо больше авиации.

Если говорить откровенно, то характеристики тех модификаций F-16, которые нам, вероятно, передадут, слабее, чем Су-34 – Су-35. Они имеют большую дальность ракет и тому подобное. Применять F-16 с лучше Gripen,

– отметил Игорь Романенко.

Ssab JAS 39 Gripen

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения с боевым радиусом действия 1500 километров. Имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей – 4 тысячи долларов для модификации JAS 39E/F. Это очень современный самолет, он прошел много этапов модернизации.

Заметим, в 2023 году украинские боевые летчики завершили ознакомительную подготовку в Швеции на истребителях Gripen. Она включала как подготовку на тренажерах, так и практические полеты.

Швеция была готова передать Украине соответствующие самолеты, однако пока процесс поставили на паузу. Как выяснилось, Украина решила сосредоточиться на Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения с боевым радиусом действия 1500 километров. Имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей – 4 тысячи долларов для модификации JAS 39E/F. Это очень современный самолет, он прошел много этапов модернизации.Заметим, в 2023 году украинские боевые летчики завершили ознакомительную подготовку в Швеции на истребителях Gripen. Она включала как подготовку на тренажерах, так и практические полеты.Швеция была готова передать Украине соответствующие самолеты, однако пока процесс поставили на паузу. Как выяснилось, Украина решила сосредоточиться на получении F-16 , ведь осваивать сразу два новых истребителя было бы слишком сложно.

"Для того, чтобы F-16 зашли с таким опозданием и еще были эффективными учитывая победы в характеристиках российских самолетов, надо формировать целое поле управления и разведки над Украиной. Хотя бы это надо начинать делать. То есть надо снимать очередные разрешения и формировать систему в борьбе за украинский воздух. Это означает перспективу общего воздуха над всей Европой", – подытожил генерал-лейтенант.

Добавим, что госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что первые самолеты F-16, безусловно, применят в Украине в 2024 году. Сейчас идет активная работа над увеличением количества тренировок, подготовку персонала и тому подобное.