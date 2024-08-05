У новом видео проекта "Украинский Свидетель" – ребята из подразделения противовоздушной обороны 59 ОМПБр, которые работают на Покровском направлении. Защитники высказались о полученных самолетах F-16, а также работу ПВО, которую они выполняют.

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Что говорят защитники из 59 ОМПБр о F-16 и ПВО

Подразделение ПВО 59 отдельной мотопехотной бригады поражают беспилотные цели. Боец с позывным "Акула" рассказал, что обычно это "Орланы", "Суперкамы" и тому подобное.

"Авиация к нашим позициям не долетает. Цели поражаем успешно, но хотелось бы иметь более новую технику – например, Avenger (американский самоходный зенитно-ракетный комплекс – 24 Канал)", – сказал "Акула".

Стоит отметить, что эти ЗРК есть на вооружении в Украине, однако их количество по понятным причинам засекречено.

Командир подразделения имеет определенную квалификацию: он учился в Воздушных силах на "ПВОшника" – четыре года. Боец высказал собственное мнение по поводу F-16. Информация о получении Украиной первых самолетов появилась в сети в конце июля.

F-16 изменят ситуацию на фронте колоссально. Они могут сбивать цели на очень большом расстоянии,

– рассказал командир.

Более того, с получением F-16, по словам военного, наше государство также получит новые образцы ПВО, с которыми военные будут работать в связке.