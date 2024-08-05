У новому відео проєкту "Український Свідок" – хлопці з підрозділу протиповітряної оборони 59 ОМПБр, які працюють на Покровському напрямку. Захисники висловилися про отримані літаки F-16, а також роботу ППО, яку вони виконують.

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Що кажуть захисники з 59 ОМПБр про F-16 і ППО

Підрозділ ППО 59 окремої мотопіхотної бригади вражають безпілотні цілі. Боєць із позивним "Акула" розповів, що зазвичай це "Орлани", "Суперками" тощо.

"Авіація до наших позицій не долітає. Цілі вражаємо успішно, але хотілося б мати новішу техніку – приміром, Avenger (американський самохідний зенітно-ракетний комплекс – 24 Канал)", – сказав "Акула".

Варто зазначити, що ці ЗРК є на озброєнні в України, проте їхня кількість зі зрозумілих причин засекречена.

Командир підрозділу має певну кваліфікацію: він вчився у Повітряних силах на ППОшника – чотири роки. Боєць висловив власну думку із приводу F-16. Інформація про отримання Україною перших літаків з’явилася у мережі наприкінці липня.

F-16 змінять ситуацію на фронті колосально. Вони можуть збивати цілі на дуже великій відстані,

– розповів командир.

Ба більше, з отриманням F-16, за словами військового, наша держава також отримає нові зразки ППО, із якими військові працюватимуть у зв'язці.