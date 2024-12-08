Первые истребители зашли на территорию Украины в августе 2024 года. Как рассказал 24 Каналу эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, Дания и Нидерланды действительно демонстрируют лидерство в передаче самолетов.

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Насколько усилен наш воздушный щит

Сообщалось, что для комплектования четырех или пяти полноценных авиационных бригад нужно до 200 самолетов F-16. Впоследствии озвучили более скромную цифру о 128 воздушных судов, которые необходимы Украине. Впрочем не надо забывать, что у наших партнеров есть более 5 тысяч самолетов этого класса. Соответственно они имеют физические возможности обеспечить наше государство как истребителями, так и патронами к ним.

Самолеты являются эффективным средством борьбы, что не может не пугать российских оккупантов. Вероятно, сейчас Украина имеет несколько десятков судов, говорится о нескольких звеньев, а, возможно, даже эскадрилью. Наши партнеры взяли на себя обязательства поставлять истребители в дальнейшем, чтобы Украина могла защищать свои города.

Надеемся, что кроме работы по ракетам и "Шахедам", мы сможем использовать эту авиацию непосредственно для уничтожения российского превосходства над линией фронта. Говорится о том преимуществе, которое получают российские истребители, бомбардировщики, сбрасывая управляемые авиабомбы,

– подчеркнул Иван Варченко.

Поэтому достаточное количество самолетов F-16 позволит нивелировать российские возможности, уничтожить носители авиабомб, что будет способствовать укреплению обороны непосредственно на линии фронта.

Напомним, о новой партии истребителей президент сообщил 7 декабря. Владимир Зеленский отметил, что теперь воздушный щит Украины дополнительно усилен. Он поблагодарил власти и народ Дании за передачу самолетов.