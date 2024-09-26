Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что стоит рассматривать и другие платформы, кроме F-16. Более того, во времени полномасштабной войны эксплуатационный ресурс заканчивается значительно быстрее.

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Почему Воздушным силам необходимо много самолетов

"Украине нужно от 128 до 200 многоцелевых самолетов. Понятно, что в короткие сроки только одними F-16 вряд ли мы сможем эту потребность обеспечить. Поэтому можно рассматривать альтернативные платформы, которые позволят достаточно сократить сроки получения западных платформ Воздушными силами Украины", – отметил авиационный эксперт.

Кроме того, должны понимать, что советские самолеты и платформы, которые мы имели до 2022 года или, например, самолеты образца МиГ-29, которые Украина получила в виде помощи, – имеют определенный летный ресурс. В условиях интенсивных боевых действий он быстро заканчивается.

По состоянию на 2020 год рассматривалось, что советские образцы техники должны быть выведены из эксплуатации в течение 2030 – 2035 годов. Но если мы говорим о масштабной войне, то понятно, что интенсивность эксплуатации техники существенно выше, а время, когда боевой ресурс завершается, значительно быстрее наступает.

Поэтому есть высокая потребность в перевооружении и переходе на западные платформы с достаточным запасом ресурса и эксплуатации.

Подойдут ли Украине самолеты Gripen

По словам авиационного эксперта, даже если Украина получит около сотни F-16, то все равно останутся незакрытые потребности. Поэтому есть необходимость рассматривать и другие платформы, но понятно, что вопросов по этому также очень много.

Если говорить о самолетах Gripen, то Украина еще в 2022 – 2023 годах рассматривали возможность получения около 14 – 16 этих судов. Но пока мы видим, что процесс не начался.

С другой стороны, есть вопросы о возможности длительной поддержки их эксплуатации. Говорится о наличии запасных частей, скорости производства того, что может быть дефицитным,

– подчеркнул Богдан Долинце.

Ведь в отличие от F-16, которых в мире есть тысячи единиц, то Gripen эксплуатируют лишь несколько сотен и только одной страной мира. То есть с точки зрения доступа к рынку запчасти, к возможности обслуживания остается много открытых вопросов.