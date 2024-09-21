О пакете стоимостью 375 миллионов долларов, как ожидается, будет официально объявлено в понедельник. Об этом пишут в Politico.

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США могут передать Украине Joint Standoff Weapon

Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon, которая уже используется ВВС и ВМС США и несколькими союзниками, может поражать цели на расстоянии более 70 миль (110 – 130 километра).

По словам двух официальных лиц США и лица, знакомого с проблемой, пакет также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. В то же время, по их словам, содержимое пакета может измениться до официального объявления.

Интересно! Учитывая информацию в открытом доступе, максимальная масса боевой части AGM-158 – 450 килограмм. Бомба выполнена по технологии Stealth. Эта бомба имеет "ракетное" обозначение, потому что при условии добавления ракетного двигателя ее можно превратить в крылатую ракету с дальностью до 560 километров.

В Politico пишут, что новые ракеты, хотя и не имеют той дальности полета, о которой просил Киев, все же дадут украинским пилотам новое мощное оружие для борьбы с российскими войсками, наступающими на востоке страны.