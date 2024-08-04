Отметим, что Владимир Зеленский официально подтвердил получение Украиной истребителей F-16 в день Воздушных Сил. В то же время по данным западных СМИ, самолеты поступили в последний день июля.

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Сырский о F-16

F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города,

– написал Сырский

Главком поблагодарил наших союзников за это решение. Он указал, что в первую очередь эффективное применение современных самолетов – это сохранение жизни украинских военнослужащих.

Также Сырский выразил благодарность президенту, министру обороны и каждому, кто круглосуточно работал для того, чтобы в нашем небе появились F-16. Он назвал это еще одним важным шагом к победе Украины.

К слову, Зеленский уже показал, как выглядят украинские F-16. Президент сказал, что подробно рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты, он не имеет права. Однако то количество самолетов, количество пилотов пока недостаточно.