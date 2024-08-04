Зазначимо, що Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання Україною винищувачів F-16 у день Повітряних Сил. Водночас за данними західних ЗМІ, літаки надійшли в останній день липня.

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Сирський про F-16

F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста,

– написав Сирський

Головком подякував нашим союзникам за це рішення. Він вказав, що в першу чергу ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців.

Також Сирський висловив вдячність президенту, міністру оборони й кожному, хто цілодобово працював для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Він назвав це ще одним важливим кроком до перемоги України.

До слова, Зеленський вже показав, як виглядають українські F-16. Президент сказав, що детально розказати, які завдання будуть виконувати чи вже виконували літаки, він не має права. Проте та кількість літаків, кількість пілотів наразі недостатня.