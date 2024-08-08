Так, президент опубликовал видео о пути Украины к получению истребителей F-16.

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Какой был путь Украины к F-16

Зеленский отметил, что с первого дня полномасштабного российского вторжения Украина просила партнеров закрыть небо или дать самолеты.

"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу", – отметил президент.

По его словам, постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата.

Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!,

– написал гарант Украины.

Путь Украины к F-16: смотрите видео