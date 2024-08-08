Так, президент опублікував відео про шлях України до отримання винищувачів F-16.

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Який був шлях України до F-16

Зеленський наголосив, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення Україна просила партнерів закрити небо чи дати літаки.

"Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу", – зазначив президент.

За його словами, поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату.

Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!,

– написав гарант України.

Шлях України до F-16: дивіться відео