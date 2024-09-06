В то же время другие детали относительно инцидента с F-16 пока не могут быть разглашены. Об этом президент Украины в интервью журналистам NBC News, информирует 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о расследовании катастрофы с F-16
Глава государства подчеркнул, что не могу в деталях раскрыть информацию об авиакатастрофе с украинским истребителем F-16, в соответствии с нашим законодательством.
Нам необходимо завершить расследование, и тогда мы откроем эту информацию для наших партнеров: что было сделано, что стало причиной,
– сказал Зеленский.
В то же время президент добавил, что сейчас нашему государству недостаточно того количества самолетов F-16, которое мы уже имеем. А основная проблема в пакетах, которые предоставляют партнеры, заключается в том, что положительное решение есть, но количество предоставленных самолетов небольшое.
Что известно об авиакатастрофе с F-16 в Украине
- Первыми о потере Украиной своего самолета F-16 сообщили журналисты The Wall Street Journal 29 августа. В тот же день в Генштабе подтвердили эту информацию, отметив, что инцидент произошел во время российского массированного обстрела 26 августа.
- Военные отметили, что F-16 удалось сбить четыре крылатые ракеты, однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов пропала связь. В конце концов и стало известно о катастрофе.
- В результате инцидента погиб украинский пилот Алексей "Мунфиш" Месь. На момент гибели защитнику было всего 30 лет. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посмертно присвоил ему звание полковника.