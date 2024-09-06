В то же время другие детали относительно инцидента с F-16 пока не могут быть разглашены. Об этом президент Украины в интервью журналистам NBC News, информирует 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о расследовании катастрофы с F-16

Глава государства подчеркнул, что не могу в деталях раскрыть информацию об авиакатастрофе с украинским истребителем F-16, в соответствии с нашим законодательством.

Нам необходимо завершить расследование, и тогда мы откроем эту информацию для наших партнеров: что было сделано, что стало причиной,

– сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что сейчас нашему государству недостаточно того количества самолетов F-16, которое мы уже имеем. А основная проблема в пакетах, которые предоставляют партнеры, заключается в том, что положительное решение есть, но количество предоставленных самолетов небольшое.

Что известно об авиакатастрофе с F-16 в Украине